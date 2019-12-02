Переписать на маму не получится: как в Украине будут бороться с чиновниками на золотых Porsche

В феврале 2019 года Конституционный суд принял скандальное решение и отменил в Уголовном кодексе статью 3682, которая предусматривала ответственность за незаконное обогащение чиновников. Антикоррупционные активисты и НАБУ были шокированы: десятки дел, которые были возбуждены по этой статье, пришлось закрыть без шансов на их возобновление, ведь закон обратной силы не имеет. В легком замешательстве оказались и партнеры Украины из ЕС, "Большой семерки" и Мирового банка, которые финансировали украинские реформы по борьбе с коррупцией. Впрочем, в октябре новый состав парламента оформил второй дубль и вернул в Уголовный кодекс ответственность за незаконное обогащение, правда, с другими формулировками. Будет ли реально работать новый закон и не отменят ли его снова люди в красных мантиях, разбирался "Апостроф".

Работа над ошибками

Новая статья УК 3685 "Незаконное обогащение" вступила в силу 28 ноября. Теперь незаконным обогащением считается "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан, превышает его законные доходы".

Таким образом, если у чиновника реальные активы не совпадают с официальными доходами на 110 500 гривен и более, ему грозит лишение свободы от 5 до 10 лет. При этом спрятать доходы, например, в криптовалюте, уже не выйдет, ведь закон называет активами, приобретенными незаконным путем, все денежные средства (наличные, счета в банках), имущество и имущественные права, работы и услуги. Переписать все на жену или внучатую племянницу - также не вариант для нечестного чиновника, ведь любые признаки распоряжения имуществом по поручению чиновника будут считаться незаконным обогащением.

При этом нардепы попытались проделать работу над ошибками, чтобы новая статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении не была отменена так же просто, как предыдущая. Так, в старой редакции закона незаконными активами считались деньги и имущество, "законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами". Эта формулировка и была главной претензией судей КС, так как вступала в противоречие с презумпцией невиновности и 62 статьей Конституции, в которой сказано: "Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления".

Вторая претензия к старой редакции статьи о незаконном обогащении была в том, что 63 статья Конституции запрещает преследовать человека в судебном порядке за отказ давать показания или пояснения о себе, членах семьи или близких родственниках. А чтобы объяснить происхождение активов, как того требовал закон, без показаний в суде о себе или родственниках никак не обойтись.

Принимая новый закон, парламентарии поступили иначе. В Гражданско-процессуальном кодексе нардепы прописали норму, согласно которой в делах о признании активов необоснованными, именно истец (прокурор) должен предоставить суду фактические данные, почему те или иные активы следует считать незаконным обогащением, и их связь с подозреваемым. И если суду будет достаточно аргументов истца, и он признает "достаточную доказанность фактов", "опровержение необоснованности активов ложится на ответчика".

Прокурор должен предоставить суду фактические данныеФото: Getty images

При этом все показания ответчика в суде не могут быть использованы в качестве подтверждения его вины.

Как будет работать

Как должен работать новый закон и для чего он вообще нужен, "Апострофу" пояснил юрист Виталий Титыч.

"Незаконное обогащение - это не действие, а состояние, которое криминализировано. Оно предполагает, что до этого состояния (незаконного обогащения, - "Апостроф") подозреваемым были совершены определенные коррупционные действия, которые подпадают под другие статьи Уголовного кодекса. Поэтому речь идет об основных коррупционных преступлениях, а незаконное обогащение - это уже последствия этих преступлений, - отметил Титыч. - Как должна работать эта статья? Например, детектив НАБУ видит, как чиновник при своей скромной зарплате приезжает на работу на золотом Porsche. Детектив вносит факт в ЕРДР и обращается к судье с ходатайством о проведении негласных следственных действий. И путем негласных следственных действий устанавливается целый перечень конкретных коррупционных преступлений, которые совершал чиновник и в результате которых он, гипотетически, мог получить такое незаконное обогащение. Собрав доказательства, предъявляются уже обвинения по совокупности преступлений. Но не доказав сами коррупционные преступления, чиновника можно посадить за незаконное обогащение. По аналогии, как Аль Капоне посадили за неуплату налогов. Для этого такая статья и нужна и работает в других странах".

Но проблема в том, что пока не ясно, как это будет работать в украинских реалиях. Напомним, что старую редакцию статьи приняли в феврале 2015 года, а отменили в феврале 2019 года. Но за эти 4 года, пока она действовала, ни одного приговора суда по незаконному обогащению чиновников не было. Да, НАБУ рапортовало о возбуждении 65 уголовных дел на общую сумму ущерба государству в 500 миллионов гривен… Но ни одного приговора.

"Проблема всех антикоррупционных расследований была в том, что обычные судьи, которые в некоторой мере и сами были коррупционерами, просто блокировали рассмотрение дел, - пояснил "Апострофу" экс-нардеп Егор Соболев. – Например, дело Романа Насирова слушалось с такой скоростью, чтобы правнуки Насирова стали дедушками, а приговора так и не было".

Однако теперь в Украине появились судьи не обычные, а антикоррупционные, вместе с созданным недавно Антикоррупционным судом.

"Сейчас у нас есть Высший антикоррупционный суд, который показывает быструю оперативную работу по рассмотрению коррупционных преступлений, поэтому есть основания полагать, что мы увидим судебную практику если не в этом, то в следующем году. А любой закон проверяется как раз судебной практикой", - пояснил "Апострофу" исполнительный директор ОО "Правозащитная инициатива" Михаил Каменев.

Высший антикоррупционный судФото: Апостроф / Александр Гончаров

"Будет ли этот закон работать, прямо зависит от очищения судов, - добавляет Соболев. - Урок прошлых лет - даже если ты создаешь, возможно, лучшее в мире законодательство, но выполнять и трактовать его берутся люди, которые сами являются его первыми нарушителями, то ничего хорошего из этого не выйдет. Очищение Конституционного суда как было, так и остается очень важным заданием, чтобы хорошие законы работали, а не блокировались. Поэтому мы и отстаивали создание Антикоррупционного суда. Он действует намного результативнее, чем старые суды, и во многих делах, которыми он занялся, все идет к приговорам со скоростью, которая и должна быть".

Впрочем, если Антикоррупционный суд вплотную подойдет к вынесению конкретных приговоров, где гарантии, что в самый удобный момент новая редакция статьи о незаконном обогащении не повторит судьбу нормы, которую уже отменял Конституционный суд?

"В новой редакции статьи были учтены замечания, которые высказывались Конституционным судом в том решении, которым старая редакция статьи была признана неконституционной", - пояснила "Апострофу" президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош.

Это же подтвердил и экс-глава Конституционного суда Станислав Шевчук, в каденцию которого и была отменена старая редакция статьи.

"Президент подписал закон о незаконном обогащении, который был принят с учетом позиции КСУ. Тема закрыта", - написал Шевчук на своей страничке в Facebook.

Значит, все будет хорошо? Не совсем. По мнению экспертов, опрошенных "Апострофом", даже то обстоятельство, что позицию КСУ в отношении старой нормы учли при разработке закона нового, еще не гарантирует, что люди в красных мантиях его не смогут отменить во второй раз. Причины тут две. Первая – политизация КСУ.

"Конституционный суд – очень непредсказуемый орган, отдельные решения которого ставят под сомнение его политическую независимость и самостоятельность", - уверяет Михаил Каменев.

"Это не юридический вопрос, и он никогда и не был юридическим, - добавляет Виталий Титыч. - Никаких юридических предпосылок для признания старой нормы неконституционной не было. Соответственно, решение было исключительно политическим. Но, я думаю, уже все достаточно наигрались с этими вещами, поэтому, надеюсь, статья будет сохранена".

Вторая причина, по которой ответственность за незаконное обогащение может быть ликвидирована – депутаты провели работу над ошибками недостаточно качественно.

"Как правило, закон, который принимается после решения Конституционного суда, соответствует Конституции, но это не панацея. Есть у нас пример законодательного регулирования видеофиксации при нарушении правил дорожного движения. После решения Конституционного суда закон должен был бы уже соответствовать Основному Закону, но тот закон, который сейчас есть по видеофиксации - не соответствует Конституции. Поэтому до сих пор видеофиксация не работает", - резюмировал Михаил Каменев.