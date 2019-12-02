Украину засыпает снегом: опубликовано яркое видео

В сети показали свежее видео из Ужгорода, 2 декабря в город официально пришла зима, улицы города укрывает снег.

Соответствующий видеоролик появился на Youtube-канале Uzh Inform.

В городе по-разному восприняли снегопад: местные жители радуются приходу зимы и наслаждаются заснеженным Ужгородом, а у коммунальщиков прибавилось работы, надо обеспечить безопасность граждан.

Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что уже во вторник, 3 декабря, все области Украины заметет снегом. Настоящая зима будет не только на западе Украины, а за ночь и день дойдет до всех уголков страны.

Напомним, что спонедельника, 2 декабря, в Украину придет мокрый снег, местами с дождем.