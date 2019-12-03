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"Крестный отец контрабанды" вышел из СИЗО: появились подробности

вторник, 03 декабря 2019, 06:58
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Одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого ранее президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды" в Украине, вышел из следственного изолятора.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"С первым снегом, Киев! Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы особенно приятно. Спасибо всем, кто ждал", - написал он.

Напомним, Альперина подозревают в причастности к организации схемы с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. Он предлагал рекордную взятку в $800 тысяч сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины

Как ранее сообщал "Апостроф", задержанному в среду, 27 ноября, при визите в Специализированную антикоррупционную прокуратуру бизнесмену Вадиму Альперину стало плохо.

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