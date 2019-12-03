Умер известный украинский художник: в сети волна скорби

Во вторник, 3 декабря, в возрасте 89 лет умер главный художник театра им. Марии Заньковецкой Мирон Киприан.

Об этом сообщила в Facebook поэтесса Людмила Пуляева.

"Печальная весть: скончался народный художник Украины Мирон Киприан", - написала она.

"Целая эпоха Заньковецкой сценографии", "Действительно печальная весть! Очень грустная!!! Большой театральный художник! Прожив долгую жизнь господин Мирон любил только театр! Он был отдан театру Марии Заньковецкой до последнего вздоха !!! Я благодарю Вас великий мастер за Ваш талант Я аплодирую Вашим представлениям Я аплодирую вашей любви к театру", "Чрезвычайная личность. Вечная память", - пишут в комментариях.

"Мы в течение года работаем над документальным фильмом о нем и его творчестве, который планируем завершить к его 90-летию в следующем году. Это было уникальное общение и сотрудничество. Надеюсь, что удастся передать это в нашей совместной работе", - написала журналист Дарья Горная.

Киприан народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко, лауреат премии имени Владислава Клеха (США) и многолетний главный художник театра им. Марии Заньковецкой.

Родился Мирон Киприан 27 июля 1930 в Винниках. Его отец, Владимир Киприан (родился 28 июля 1896 году в Ярославе (ныне Польша), совсем молодым вступил в легион Украинских Сечевых Стрельцов, дослужившись с рядового стрелка в четаря.

Учился Мирон Киприан во Львовском государственном институте прикладного и декоративного искусства (в 1954 г..), В художественной мастерской Витольда Манастырского. От 1957 - художник-постановщик театра им. Марии Заньковецкой, а с 1963 гг. занимал должность главного художника театра.

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