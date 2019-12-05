В САП сделали важное заявление по срокам экстрадиции Онищенко

Задержанного 29 ноября в Германии экс-нардепа Александра Онищенко экстрадируют в Украину в ближайшие два месяца.

Об этом сообщили в Telegram-канале Klymenko Time.

В специализированной антикоррупционной прокуратуре говорят, что сроки зависят от самого задержанного, немецких правоохранителей и судей.

Александра Онищенка задержали в немецком городке Аахен по совместному запросу САП и НАБУ. Меру пресечения ему должен определить суд.

Напомним, что 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арешт. НАБУ на 16 февраля вызвало беглого нардепа Александра Онищенка для вручения обвинительного акта по подозрению в создании незаконной газовой схемы. Впоследствии председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что в декабре Онищенка экстрадируют из Испании, где он проиграл все суды.

По версии следствия, Александр Онищенко причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривен с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию «Укргаздобыча» оцениваются в более чем 740 миллионов.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что бывший нардеп и бизнесмен Александр Онищенко, который уехал за границу в 2016 году из-за уголовного преследования, в декабре возвращается в Украину.