Зеленский анонсировал жесткие меры после смертельного пожара в Одессе

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и местным властям провести детальную проверку состояния противопожарной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей.

Об этом сообщил президент в своем Telegram.

Речь идет о детских садах, школах, колледжах, институтах, медицинских учреждениях и объектах критической и транспортной инфраструктуры.

Он также требует провести проверку всех должностных лиц, которые дают заключения о состоянии пожарной безопасности того или иного объекта на предмет халатности, безответственности или недобропорядочности при исполнении ими служебных обязанностей.

Зеленский предложил оценить состояние и уровень обеспеченности материально-техническими и транспортными ресурсами спасательных подразделений, служб безотлагательного реагирования и медицины.

"Отдельно призываю бизнес - владельцев торговых центров, кинотеатров, ресторанов, гостиниц быть социально ответственными, обеспечить в своих заведениях пожарную безопасность, не дожидаясь государственных проверок", - отметил президент.

На выполнение заданий Зеленский дал правительству месяц - до 10 января 2020 года.

Такое решение он принял после пожара в Одесском колледже, где погибла студентка и 14 человек остаются пропавшими без вести.

Напомним, что ранее "Апостроф" сообщал, что в колледже экономики, права и гостинично-туристического бизнеса в Одессе, где 4 декабря случился масштабный пожар, не работала сигнализация, а преподаватели и сотрудники не организовали эвакуацию студентов.