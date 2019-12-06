Скандальный антикоррупционер получил руководящую должность в "Укрзализныци": в сети недоумевают

В пятницу, 6 декабря, стало известно, что бывший народный депутат Сергей Лещенко стал членом наблюдательного совета АО "Укрзализныця".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

"Сегодня поменяли членов наблюдательно совета "УЗ" Даниэля Билака и Константина Марьевича на одиозного журналиста Сергея Лещенко, который к УЗ не имеет никакого отношения, и человека министра (инфраструктуры, Владислава, - прим.ред.) Криклия – на некого Журавлева", - написал он.

В сети не скрыли своего удивления такой кадровой "рокировке".

"Сергей Лещенко имеет к "Укрзализныце" такое же отношение, как я к Венской опере. Я несколько раз был в Венской опере, а он, я думаю, ездил поездами "УЗ", - написал в своем Telegram-канале Игорь Мосийчук.

При этом, пока никаких официальных подтверждений этому назначению нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее Сергей Лещенко, которого адвокат президента США Рудольф Джулиани назвал врагом Трампа в Украине, объяснил происхождение этих обвинений.