"Слуги народа" готовятся к новогоднему отдыху в "заповеднике коммунизма": фото и видео переписки в Раде

В четверг, 5 декабря, во время заседания Верховной Рады, депутат от фракции "Слуга народа" Владислав Бородин общался с туристическим агентом, выбирая пятизвездочный отель для новогоднего отдыха на Кубе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на TK Media.

Соответствующее видео передал редакции Алексей Липовецкий.

На видео видно, что нардеп Владислав Бородин, находясь в сессионном зале, выбирает варианты отеля для новогоднего отдыха на Кубе. Контакт, подписанный как "Вика Тур" предложил народному депутату вариант пятизвездочного отеля Iberostar Selection Bella Vista Varadero Hotel. Стоимость отдыха, предложенного Викторией, составляла 4350 долларов.

Позже Бородин пересылает предложения своему коллеге — народному депутату от "Слуги народа" Сергею Северину, избранному по соседнему округу в Днепропетровской области.

Iberostar Selection Bella Vista Varadero Hotel — пятизвездочный отель на популярном кубинском курорте Варадеро, узком полуострове Икакос.

Как сообщал Апостроф, в президентской партии "Слуга народа" выяснилось, что официально оформленный помощник нардепа Анны Бондарь ранее был осужден за убийство и приговорен к 14 годам лишения свободы.