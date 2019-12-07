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Епифаний дал неожиданный прогноз конфликта между ПЦУ и РПЦ

суббота, 07 декабря 2019, 05:26
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Сзывать "Всеправославное совещание", как этого хочет Русская православная церковь, нет смысла, ведь к общему согласию РПЦ и ПЦУ не придут.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС.

По словам митрополита Епифания, на "Всеправославном совещание" РПЦ хочет обсудить вопрос автокефалии украинского православия. Недавно патриарх Иерусалимский тоже поддержал эту позицию в Москве.

"Мы видим, что это бесперспективно. И об этом заявил сразу и Вселенский Патриарх Варфоломей. Для чего мы собираемся? - как сказал Варфоломей - для того, чтобы услышать, что "мы не согласны между собой"? На самом деле так и есть", - заявил Епифаний.

Между тем он также отметил, что представители РПЦ являются для ПЦУ братьями во Христе.

"... И все мы соединяемся вокруг Христа - каждый в своей поместной церкви, но в целом мы составляем полноту уже единой Христовой церкви", - высказался митрополит.

Как сообщал "Апостроф", Русская православная церковь не будет проводить евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже с 3 ноября. Причиной такого решения стало признание Греческой церковью ПЦУ.

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