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Погибли 5 человек: появились свежие данные о жертвах и пропавших при пожаре в Одессе

суббота, 07 декабря 2019, 08:11
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Появились свежие данные о погибших в результате смертельного пожара в одесском колледже.

По последним официальным данным, здесь погибли пять человек.

Так, утром 7 декабря под завалами обнаружено тело еще одного человека.

На месте продолжают работать спасатели, которые разбирают обвалившееся здание. По предварительным данным, безвести пропавшими тут числятся более 10 человек, их судьба остается неизвестной.

Напомним, что в сети опубликовали видео из здания колледжа, где произошел смертельный пожар в среду, 4 декабря, в Одессе.

Также "Апостроф" сообщал, что в пятницу, 6 декабря, в селе Новониколаевка Одесской области простились с погибшей во время пожара в Одесском колледже экономики студенткой Ксенией Бабенко.

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Раздел: Общество Тема: Происшествия
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