В Украине объявят день траура: названы причина и дата

В субботу, 7 декабря, президент Украины Владимир Зеленский объявил воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в масштабном пожаре в колледже Одессы в среду, 4 декабря.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По состоянию на вечер субботы страшный пожар в Одессе унес жизни восьми украинцев. В больнице от полученных во время ликвидации пожара травм скончался спасатель Сергей Шатохин. Судьба еще десяти человек до сих пор неизвестна", – говорится в заявлении.

Также на официальном сайте президента появился соответствующий указ, которым 8 декабря объявляется днем траура.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что на завалах пожара в Одессе обнаружили еще два тела.