Действуют по крупному: в сети показали фото грабежа Крыма россиянами

В сети показали свежие фото из аннексированного Крыма, оккупанты нагло грабят полуостров - на этот раз воруют песок.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Гавань песок ворует. И чем дольше мы ждем по Крыму, тем меньше украинского Крыма вернется во всех смыслах. Бакальская коса — минус 33 гектара", - говорится в сообщении.

"Этот песок идет на строительство дорог в Крыму", "Так у Порошенко спроси, зачем он Крым отдал", "Умеют только грабить, убивать и разрушать", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали свежее фото из оккупированного Севастополя, а в частности Туристского пруда, который находится между Орлиным и Кизиловым и уже практически высох.