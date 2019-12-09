Кремлевский черт: появилась забавная фотожаба на Путина в Париже

В сети появилась забавная фотожаба на президента России Владимира Путина на саммите в "нормандском формате" в Париже.

Соответствующее фото появилось на Facebook-странице "Баба і кіт".

На фото российский президент стоит на нижней ступеньке, за его спиной, на верхней ступеньке, президент Украины Владимир Зеленский и глава Франции Эмманюэль Макрон.

Автор добавил на него фирменный знак Зеленского "V", что значит "победа". Поскольку украинский президент стоит за спиной Путина, то знак приобрел новый смысл - рога.

"Одно бы "неловкое" движение рыцаря справа", "А дедок уже старенький. Постепенно превращается в Брежнева", "Вот если бы и в самом деле те рога наставил!", - пишут в комментариях.

Оригинальное фото

Как сообщал "Апостроф", в Париже начал свою работу "нормандский саммит", ключевой темой которого будет украинский Донбасс. В переговорах принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, глава России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.