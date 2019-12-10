Позор России с санкциями в спорте высмеяли меткой фотожабой

Рекомендации исполнительного комитета всемирного антидопингового агентства (ВАДА) применить санкции против России, запрещающие российским спортсменам принимать участие в крупнейших соревнованиях сроком на четыре года, продолжают становиться поводом для шуток.

Фотожабу по этому поводу опубликовал политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

Именно так, как изображены на рисунке, по мнению автора, может выглядеть сборная России на ближайших Олимпиаде, чемпионатах мира, Паралимпиаде, где смогут выступить только "чистые" российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна.

Напомним, что тем же решением ВАДА российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России запрещено посещение международных спортивных мероприятий.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователи сети отреагировали фотожабами и карикатурами на решение исполнительного комитета ВАДА об отстранении России от крупнейших спортивных турниров сроком на четыре года.