Названо имя еще одной жертвы смертельного пожара в Одессе

В Одессе опознали еще одну жертву пожара в доме Асвадурова в колледже на Троицкой, 25, ею оказалась преподавательница Наталья Третьякова.

Об этом сообщила на сессии горсовета вице-мэр города Светлана Бедрега.

Согласно ее информации, Наталье Третьяковой было 48 лет, женщину опознали родственники. Она занимала должность заведующей отделением правового направления колледжа.

Также чиновница отметила, что ситуация с опознанием других жертв пока сложная.

"Проводятся экспертизы ДНК, без этого родные отказываются хоронить своих погибших", - отметила Бедрега.

Следует отметить, что таким образом опознаны пять погибших при пожаре, при этом было найдено 10 тел, а пропало 14 человек.

По словам Бедреги, семьи погибших получат от городского совета по 120 тысяч гривен, тех, кто получил травмы – по 20, 40, 80 тысяч гривен в зависимости от тяжести ранения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кабмине приняли решение выделить почти 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в колледже Одессы и материальную помощь семьям погибших.