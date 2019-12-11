Вечерний Львов засыпало снегом: в сети делятся впечатляющими фото и видео

Во Львове уже наступила настоящая зима со снегом.

Фотографиями поделились пользователи социальной сети Instagram.

В среду вечером, 11 декабря, жители Львова уже начали любоваться снегом. Красивыми пейзажами они решили поделится в интернете. В сети опубликовали видео и снимки погоды.

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Напомним, синоптики предупредили, что с начала новой недели, 16 декабря, в Украину придет еще одна волна потепления. Пока в большинстве стран Европы бушуют штормовые ветры, сильные дожди и снег, Украина все еще находится под действием антициклона.

Как ранее сообщал "Апостроф", также синоптики уточнили прогноз погоды на Рождество в Украине. Если ранее прогнозировали теплую зиму, то теперь заявляют о морозах на православное Рождество.