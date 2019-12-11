RU  UA  EN

четверг, 12 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

12 декабря

00:33
В Киеве задержали молодых шутников, катавшихся на "полицейском" авто: фото и видео

11 декабря

23:59
Революция отменяется: российский топ-телеканал высмеяли из-за "хитрости" с сериалом "Слуга народа"
23:45
Часть Одессы может уйти под воду: власти заявили об угрозе масштабной техногенной катастрофы
23:25
Украинские болельщики мощно поддержали нацгвардейца Маркива на стадионе в Италии: фото
22:52
Вечерний Львов засыпало снегом: в сети делятся впечатляющими фото и видео
22:48
Трагедия в Одессе: количество жертв пожара возросло
22:33
Украинским военным передают самолет с новейшей "начинкой": фото
21:59
В Европе поставили уникальную новогоднюю елку с опасными украшениями: фото и видео
21:20
Ажиотаж вокруг признания ПЦУ: в Греции признались в тайном давлении Кремля
20:30
Под Тернополем рейсовый автобус попал в смертельное ДТП: фото и все подробности
19:52
Хорошая альтернатива спортзалу: 5 поз для секса, которые подтянут ваши мышцы
19:51
На слове "правда" запнулся: сети возмутило заявление Путина про Вторую мировую войну, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вечерний Львов засыпало снегом: в сети делятся впечатляющими фото и видео

среда, 11 декабря 2019, 22:52
переглянути новину українською

Во Львове уже наступила настоящая зима со снегом.

Фотографиями поделились пользователи социальной сети Instagram.

В среду вечером, 11 декабря, жители Львова уже начали любоваться снегом. Красивыми пейзажами они решили поделится в интернете. В сети опубликовали видео и снимки погоды.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Напомним, синоптики предупредили, что с начала новой недели, 16 декабря, в Украину придет еще одна волна потепления. Пока в большинстве стран Европы бушуют штормовые ветры, сильные дожди и снег, Украина все еще находится под действием антициклона.

Как ранее сообщал "Апостроф", также синоптики уточнили прогноз погоды на Рождество в Украине. Если ранее прогнозировали теплую зиму, то теперь заявляют о морозах на православное Рождество.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Потеплеет до +8: синоптики порадовали прогнозом на выходные

Перевозка детей в автокреслах: почему это обернулось хаосом

А доказательства где? Почему не стоит верить всем запретам, а необходимо требовать научного обоснования

Лекарственная мединициатива "Голоса" может иметь печальные последствия для украинцев - СМИ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: