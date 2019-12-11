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ВНО-2020: названы даты и стоимость пробного тестирования в разных областях

среда, 11 декабря 2019, 18:38
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В Украине в марте 2020 года пройдет платное пробное внешнее независимое оценивание для абитуриентов, всех желающих его пройти пригласили зарегистрироваться.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на своем сайте.

Так, заявки на тестирование предлагается подавать в ближайшие недели, с 3 до 24 января 2020 года.

Также указаны цены на прохождение пробного ВНО – в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Львовской, Волынской, Ровенской областях и городе Киеве за одно тестирование придется заплатить 150 гривен. В других регионах услуга будет дешевле - в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Кировоградской областях - 138 гривен, в Донецкой и Луганской областях - 144 гривны, в Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой областях - 142 гривны, в Харьковской, Полтавской, Сумской областях - 141 гривна, в Херсонской, Николаевской и в Крыму - 145 гривен.

В Центре отметили, что в рамках процедуры предлагается ознакомиться с тестами, попрактиковаться в заполнении бланков ответов; узнать правильные ответы к отдельным заданиям и психологически настроиться на прохождение ВНО.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Минобразования планируют сделать внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике обязательным.

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