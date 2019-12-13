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Дело Шеремета: командование ВСУ отреагировало на задержание сержанта Антоненко

пятница, 13 декабря 2019, 11:43
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На службе у задержанного по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко о нем отзываются положительно.

Об этом стало известно из обращения к журналистам Командования Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

Отмечается, что Антоненко проходит военную службу по контракту с 2017 года, и летом 2019 был переведен в Командование Сил специальных операций.

"По поводу задержания сержанта Антоненко Андрея, которого подозревают в совершении преступления. Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, в Командовании ССО с июня 2019 года. За время прохождения службы характеризуется положительно", - отмечается в сообщении.

Также в командовании отметили, что готовы способствовать в объективном расследовании и предоставлять следствию всю необходимую информацию.

Как сообщал "Апостроф", 12 декабря домой к ветерану АТО Андрею Антоненко явились правоохранители с обыском. Ему было объявлено подозрение по делу об убийстве Павла Шеремета.

Сержант ООС Андрей Антоненко является основателем украинской группы Riffmaster и автором неофициального гимна Сил спецопераций.

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