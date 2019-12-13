День Андрея 2019: поздравления, смс и запреты в этот праздник

День Андрея Первозванного 2019 православные христиане отмечают сегодня, 13 декабря. В этот праздник всем, кто выходит в море или уже находится в плавании, нужно получить благословение. Церковнослужители советуют причаститься и исповедаться военнослужащим, людям, которые часто находятся в разъездах и в командировках, чья работа связана с опасностью и риском.

В народе день Андрея Первозванного называется Калита. Молодежь устраивает гуляния, а незамужние девушки в ночь на праздник гадают на суженого. Церковь же рекомендует на Андрея пойти в храм на службу и помолиться. У незамужних женщин есть шанс в этот день вымолить себе счастливую семейную жизнь. По традициям, в доме, где с особым трепетом отмечали Андреев день, ожидается хороший урожай.

День святого апостола Андрея 2019: что нельзя делать

В день святого Андрея запрещается шить, ткать, прясть, выполнять тяжелую работу по дому. Однако готовить застолье в этот день не только не возбранялось, но считалось обязательным атрибутом данного праздника.

Церковью запрещено гадать (хоть это и принято в народе) и устраивать шумные гулянки с алкоголем.

В этот день все еще действуют запреты Рождественского поста 2019. Поэтому 13 декабря можно употреблять в пищу рыбу, супы и каши на растительном масле, и другие разрешенные блюда.

Приметы на День Андрея 13 декабря

Если в праздник Андрея идет снег – зима будет морозной и холодной.

Холодно, но солнечно – быть хорошему урожаю.

Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет – холодная и снежная.

Если тихая вода – хорошая зима, шумная – трещать будут морозы, будут бури, метели.

Красный огонь в печи – на стужу, белый – на оттепель.

Фото: ФАКТЫ

***

Сегодня праздник твой, Андрей,

Всю грусть-печаль свою развей,

По вольной прихоти своей

На праздник пригласи друзей.

В день ангела тебя поздравим,

И праздник твой достойно справим.

И в море счастья и любви

Ты жизнь счастливо проживи!

***

От души поздравляем Андрея с Днем ангела! Желаем крепкого здоровья и великой силы, с которой при желании можно любые горы свернуть. Пусть везде и всегда тебя сопровождает любовь и удача, пусть каждый день будет ярче любых фейерверков и круче захватывающих фильмов.

Фото: ФАКТЫ

***

Дорогой Андрей, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть мужество твоего имени всегда будет надежной опорой и защитой в жизни. Пусть в твоей судьбе всегда присутствует счастье, любовь, верность, достоинство, удача. Желаю, чтобы с тобой всегда было спокойно и надежно, и чтобы за тобой хотелось идти хоть на край света.

Фото: ФАКТЫ

***

Повод есть для нашей встречи,

И сегодня он такой:

Именины у Андрея.

Поздравляем, дорогой!

Пожелать хотим мы много:

Милых сердцу пустяков,

Радостей земной дороги,

Множество красивых слов.

***

Наш уважаемый Андрей! В этот радостный день поздравляем тебя с именинами и желаем большой удачи на твоем жизненном пути, огромного везения и неизменного благополучия. Пусть все поставленные цели будут достигнуты, пусть у тебя всегда будут верные друзья и пусть твоя любовь будет взаимной и верной.

Фото: ФАКТЫ

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что на Новый год-2020 украинцы будут отдыхать четыре дня подряд - Кабмин рекомендовал перенести два рабочих дня - с 30 и 31 декабря на 21 и 28 декабря соответственно.