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Хочу встречи наедине: волонтер Зверобой выступила с неожиданным заявлением о Зеленском

пятница, 13 декабря 2019, 21:24
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Волонтерка Маруся Зверобой, у которой работники ГБР 28 ноября проводили обыск, хочет встретиться с президентом Владимиром Зеленским без свидетелей и поговорить о ситуации в стране.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Telegram канал волонтерки.

"Я хочу встретиться с Зеленским. Один на один! Можно с прослушкой и видеонаблюдением. Это вопрос национальной безопасности! Чтобы он потом, когда его окружение утопит всех в крови, не говорил, что чего-то не знал. Володя, я думаю ты не будешь против . Просто объясню по пунктам чего хотят те, которые постоянно гудят у тебя под офисом, а ты дальше, зная все это, принимай решения, какие хочешь, но мы, по крайней мере, будем знать, что ты в курсе, что у тебя под окнами происходит ", - написала Зверобой.

Добавила, чтобы президент не затягивал с решением о разговоре.Пообещала пожать Зеленскому руку, если он согласится на встречу.

Напомним, что под Офисом Президента уже несколько дней идут акции протеста. Сначала активистов и волонтеров возмутили обыски у Маруси Зверобой. Впоследствии украинцы накануне "нормандской встречи" в Париже 9 декабря требовали от Зеленского не соглашаться на условия Владимира Путина в вопросе прекращения боевых действий на Донбассе.

Ранее "Апостроф" писал о том, что правоохранители обнародовали разговор волонтера и военного врача-хирурга Юлии Кузьменко с неизвестной следствию женщиной о плане похищения детей волонтера Маруси Зверобой.

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