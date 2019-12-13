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В Житомире мошенницы выманили у пенсионерки огромную сумму: в полиции описали схему

пятница, 13 декабря 2019, 00:27
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В Житомире мошенники под видом социальных работников обманули 86-летнюю пенсионерку на несколько сотен тысяч гривен.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Житомирской области.

В среду,11 декабря, потерпевшая впустила в свою квартиру двух незнакомых женщин, которые назвались представителями социальной службы.

"Женщины сообщили пенсионерке о срочной необходимости обмена денежных купюр, в том числе иностранной валюты, которые якобы должны вскоре выйти из обращения. Пенсионерка передала мошенницам все имеющиеся сбережения в долларах и гривнях. Незнакомки, "обменяв" деньги на пакеты якобы с купюрами новых образцов, покинули помещение", - говорится в сообщении.

Позже, когда пенсионерка рассказала об этом случае сыну, он вместо настоящих денег обнаружил оставленные между сувенирными долларами и гривнями листы бумаги.

Семья пенсионерки высказала просьбу не разглашать точную сумму утерянных денег, однако указали, что ее размер достигает нескольких сотен тысяч гривен.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество в крупных размерах) УКУ. Проводятся мероприятия по установлению личностей злоумышленниц. В полиции добавили, что в силу возрастных особенностей пенсионерка не смогла запомнить и описать женщин, которые ее обманули.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве группа мошенников нажилась на чужой беде: они выманили деньги у пожилой женщины, которая заняла необходимую сумму на лечение своего мужа.

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