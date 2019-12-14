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Гребли в воде лапами: опубликованы фото и описание древних предков китов

суббота, 14 декабря 2019, 01:26
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Обнаружено "переходное звено" в эволюции китообразных, за время долгой эволюции их тело потеряло шерсть и вытянулось.

Об этом сообщает "Naked Science".

Общеизвестно, что китообразные произошли от древних сухопутных животных, родственников свиней и прочих парнокопытных. За время долгой эволюции их тело потеряло шерсть и вытянулось, передние конечности превратились в ласты, задние редуцировались, в мощный двигатель превратился хвост. Однако поначалу, еще только начиная адаптироваться к жизни в воде, они плавали, отталкиваясь задними лапами, а не хвостом.

Фото: Gingerich et al., 2019

Авторы новой статьи, опубликованной в журнале PLOS One, описали нового ископаемого родственника современных китов — одну из "переходных форм", плававших еще не совсем с помощью хвоста, но уже и не совсем с помощью конечностей. Его окаменелые останки были обнаружены в 2007 году на территории знаменитой Долины китов, в 150 километрах от египетского Каира.

Окаменелость изучила команда палеонтолога из Мичиганского университета Филиппа Гингериха (Philip Gingerich). Животное, получившее название Aegicetus gehennae, они отнесли к процетидам, ныне вымершей группе примитивных китообразных.

Окаменелость датирована возрастом 35 миллионов лет. Скелет сохранился практически полностью, указывая, что этот экземпляр был самцом, достигая массы около 900 килограммов и длины 3,7 метра. Среди прочих процетид его выделяет сильно вытянутое тело и длинный хвост, заметно уменьшившиеся задние конечности, которые к тому же потеряли прочные суставные связи с позвоночником. Все это указывает на переход ключевых плавательных функций от лап к хвосту.

"Процетиды, жившие 47-41 миллион лет назад, плавали с помощью ног, - говорит профессор Гингерих, - и лишь около 37 миллионов лет назад стали появляться киты, использовавшие хвост. Aegicetus относится к переходному времени и переходным формам и уже получил усиленный позвоночник “хвостового” пловца".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что врайоне Свентокшиских гор на территории Польшипалеонтологи обнаружили фрагменты костей плиозавров, населявших планету 150 миллионов лет назад.

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