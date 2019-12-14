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Украинцев ждут дожди и потепление: карта погоды

суббота, 14 декабря 2019, 06:27
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В субботу, 14 декабря, в Украине будет тепло, но дождливо.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На основной территории страны прогнозируют +5...+7 градусов за Цельсием днем. Ночью температура упадет до -1...+4. Теплее всего в дневное время суток на Юге - там +9...+12 градусов выше нуля.

Во всей Украине синоптики прогнозируют осадки в виде дождей. Ветер южно-восточный 5-10 м/с.

В Киеве 14 декабря также небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут +2...+4 градуса, а ночью они опустятся до -1...+1.

Напомним, с начала новой недели, 16 декабря, в Украину придет еще одна волна потепления.

Как ранее сообщал "Апостроф", народный синоптик Леонид Горбань заявил, что скоро Украину накроют холода. Также он пообещал, что Новый год украинцы встретят со снегом и морозами.

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