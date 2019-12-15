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Осень в декабре: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в воскресенье

воскресенье, 15 декабря 2019, 06:25
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Фото: УНН

В воскресенье, 15 декабря, в Украине будет по-осеннему тепло, но с дождями.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха составит +5...+7 градусов за Цельсием. Теплее всего будет на Юге страны - 9-12 градусов выше нуля, но дождливо. В западных областях прогнозируют солнечную погоду, +5...+8 градусов.

На Востоке и в центральной Украине - 5-7 градусов тепла. Однако также обещают осадки в виде дождя. Ночью температура опустится до +2...+5.

В Киеве 15 декабря синоптики прогнозируют днем +5...+7 градусов, а ночью +2...+4. Вероятны дожди.

Напомним, с начала новой недели, 16 декабря, в Украину придет еще одна волна потепления.

Как ранее сообщал "Апостроф", народный синоптик Леонид Горбань заявил, что скоро Украину накроют холода. Также он пообещал, что Новый год украинцы встретят со снегом и морозами.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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