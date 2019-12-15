По ГОСТу не положено: появилось видео последствий "русского мира" в Крыму

В сети показали свежее фото из аннексированной Керчи. В одном из школ города поменяли окна, но откосы не заделали

Об этом сообщает RoksolanaToday&Крым25%.

"Керчь. Ремонт а-ля-рюс. Откосы окнам по ГОСТу РФ не положены", - написала блогер.

Из-за того, что рабочие откосы не заделали, в здании не просто холодно и с улицы залетает пыль. Есть угроза того, что новые окна могут выпасть.

Напомним, Крымским мостом, который соединяет оккупированный Россией полуостров с РФ, мало кто пользуется.

Также на Керченском мосту уже виднеются латки.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали ужасающие фото из Крыма, море очень загрязнено, а в воздухе запах нефти. В море видна нефтяная пленка, визуально оно выглядит устрашающе, там опасно купаться.Что именно стало причиной такого состояния воды - пока что не известно.