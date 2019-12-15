RU  UA  EN

понедельник, 16 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 декабря

19:00
Украшаем елку своими руками: 10 вариантов новогоднего декора из подручных материалов
17:10
"Ворвался" Макрон: всплыла неожиданная деталь переговоров Зеленского с Путиным в Париже
11:35
Зеленский ищет новых контактов с Трампом: всплыли интересные детали
11:26
Путину нужны четыре города: в Украине озвучили тревожный прогноз по агрессии Кремля
10:42
"Серый кардинал" Путина засветился в компании боевиков ДНР: тревожные подробности и фото
07:20
Х-фактор 10: как прошел третий прямой эфир и кто попал в финал шоу
07:00
Вкусный низкокалорийный салат с тунцом на ужин: простой рецепт с фото
03:32
В голове - опилки: в сети яркой фотожабой высмеяли заявление Лукашенко про изучение языков
00:21
Меркель была недовольна: появились новые подробности переговоров Зеленского в Париже

14 декабря

23:32
В России собирались устроить провокацию с двойником Зеленского: что известно
22:59
Ведущая Х-фактора неожиданно запела в прямом эфире шоу: видео
22:00
ЦИК сделал неожиданную элитную покупку: раскрыты подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

По ГОСТу не положено: появилось видео последствий "русского мира" в Крыму

воскресенье, 15 декабря 2019, 23:47
переглянути новину українською

В сети показали свежее фото из аннексированной Керчи. В одном из школ города поменяли окна, но откосы не заделали

Об этом сообщает RoksolanaToday&Крым25%.

"Керчь. Ремонт а-ля-рюс. Откосы окнам по ГОСТу РФ не положены", - написала блогер.

Из-за того, что рабочие откосы не заделали, в здании не просто холодно и с улицы залетает пыль. Есть угроза того, что новые окна могут выпасть.

Напомним, Крымским мостом, который соединяет оккупированный Россией полуостров с РФ, мало кто пользуется.

Также на Керченском мосту уже виднеются латки.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали ужасающие фото из Крыма, море очень загрязнено, а в воздухе запах нефти. В море видна нефтяная пленка, визуально оно выглядит устрашающе, там опасно купаться.Что именно стало причиной такого состояния воды - пока что не известно.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Боится "нацистов": что оккупанты Донбасса думают о "нормандских" договорен­ностях Зеленского

"Распятые мальчики" никуда не денутся: в чем опасность визитов российских журналистов в Украину

Эта зима поломалась: синоптики дали мрачный прогноз на ближайшие дни

"Гарпун" и "Пингвин": какими заморскими ракетами Украина встретит российский флот

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: