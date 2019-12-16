Черная пятница продолжается: в сети посмеялись над удивительными "скидками" в супермаркете

В одном из супермаркетов сети "Велмарт" покупатели заметили предложение купить крабовые палочки со скидкой, однако "скидочное" предложение оказалось дороже чем начальное.

Соответствующее фото было опубликовано в Twitter пользователем под ником PastorKopf.

Как можно увидеть на снимке, обычная цена за продукт составляла 46 гривен 72 копейки. На большом стенде с надписью крупными буквами "Скидки" старая цена перечеркнута и указана новая – 51 гривна 49 копеек.

Другие пользователи в комментариях шутят по поводу "невероятного" ценового предложения.

"Просим покупателей оставлять свой мозг в шкафчике для вещей", "Конец нищете", "Эпоха бедности закончилась. Теперь только такие скидки", "Наверное забыли убрать после "черной пятницы", – пишут комментаторы.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине настоящие скидки на распродажах в честь "черной пятницы" - редкость, продавцы часто прибегают к схемам обмана - меняют ценники и пытаются продать товар "в нагрузку".