Кулеба рассказал о состоянии своих детей, пострадавших в громком ДТП

Пострадавшие в аварии 24 ноября в селе Чабаны Киевской области живые и чувствуют себя значительно лучше.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Interfax.

"Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю автобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился изначально, была предоставлена вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе", - сказал в полномочный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, семья которого пострадала в автокатастрофе.

Добавил, что у его младшего сына есть некоторые повреждения костей и теперь он уже восстанавливается дома. Старший мальчик до сих пор в больнице и еще требует лечения. Врачи говорят, что ребенок будет нуждаться в дальнейшей реабилитации.

Напомним, 24 ноября, в Чабаны Киевской области уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями - старшим Тимофеем и младшим Елисеем - попал в жуткое ДТП.

Как сообщал "Апостроф", авария произошла около 14:00 на автодороге "Киев-Одесса" в селе Чабаны - легковушка Toyota детского омбудсмена столкнулся с микроавтобусом Volkswagen на перекрестке и срикошетил в отбойник.



