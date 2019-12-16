Обыски у шоумена Мухарского: в МВД назвали неожиданную причину

В МВД назвали причину обысков в квартире актера Антина Мухарского, которую он сдавал в аренду. Оказалось, что обыски проходили в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ через всемирную сеть интернет.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что группа лиц организовала интернет-магазины в одном из популярных месседжеров, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем "закладок". При этом полицейские выяснили, что к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве.

На основании постановления следственного судьи Кропивницкого правоохранители провели обыск квартиры, расположенной на столичном Подоле, которую снимали фигуранты указанного производства, собственником квартиры является Антин Мухарский.

В результате из квартиры изъяли компьютерную технику, симкарту, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности. Назначены экспертизы.

Как сообщал "Апостроф", 12 декабря домой к ветерану АТО Андрею Антоненко явились правоохранители с обыском. Ему было объявлено подозрение по делу об убийстве Павла Шеремета. Сержант ООС Андрей Антоненко является основателем украинской группы Riffmaster и автором неофициального гимна Сил спецопераций.