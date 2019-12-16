За час - в любую точку Земли: в США анонсировали революционную технологию

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст заявил, что у США есть возможности создать технологию, с помощью которой можно доставить человека в любую точку Земли за менее чем час.

Об этом сообщает The Drive.

Он отметил, что такую технологию можно создать уже сегодня, даже без развития наработок, которые уже есть.

"Она позволит доставить любого человека с любой точки на Земле в любое другое место менее чем за час", - сказал Кваст.

Однако он не уточнил, как такая технология может работать.

Кваст утверждает, что Китай уже строит "военно-морской флот в космосе" в комплекте с космическими аналогами линейных кораблей и эсминцев, которые "способны маневрировать и убивать, а мы [Соединенные Штаты] - нет".

Как сообщал "Апостроф", американские ученые создали ультратонкий материал толщиной 80 нанометров, что в тысячу раз тоньше человеческого волоса, что позволяет сделать невидимыми небольшие объекты.