Журналисты узнали про спецшоссе из Киева к дому Зеленского: опубликовано видео

Под Киевом, в селах Рославичи и Иванковичи, просто в поле появилась асфальтированная дорога с современным освещением, говорят шоссе построили специально для Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "5 канал" .

Президент и его охрана используют дорогу как еще один заезд в коттеджный городок "Имение. Жемчужина Италии", где живет новый глава государства.

В сельсовете Рославичей от комментариев отказались, но не на камеру ответили: дорогу построили в рекордно короткий срок, еще и непосредственно на паях земли. У владельцев паев якобы разрешения никто не спрашивал.

"После того, как Зеленский начал ездить на кортеже, используя машины, купленные еще во времена Петра Порошенко для обслуживания иностранных делегаций, на которых сам Петр Порошенко не ездил, я уже могу ожидать чего угодно. Чего угодно, кроме президента на велосипеде - этого я не жду абсолютно", - говорит блогер и писатель Дмитрий Вовнянк.

Сообщается, что нововыстроенной дорогой, кроме президента и его команды, никто не ездит - там стоит шлагбаум.

"Они идут по пути Януковича. Но значительно быстрее. Чтобы Януковичу дойти до той грани отстранения от людей, нужно было где-то 25 лет. А этот за пол года выстраивает вокруг себя суперкортежи, суперохрану, супермаркеты, суперотдельные подъезды. Он прошел путь Януковича со скоростью в 25 раз быстрее", - отмечает политический эксперт Тарас Чорновил.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал митинги 17 декабря под стенами Верховной Рады в Киеве , которые обернулись жестким противостоянием с полицией. У здания парламента люди собрались по разным причинам, в том числе против принятия закона о продаже земли.