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Адвокаты подозреваемых в убийстве Шеремета сделали важное заявление: фото

среда, 18 декабря 2019, 22:10
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Адвокаты подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко подали апелляцию на арест их подзащитных.

Об этом в Facebook сообщили адвокаты Константин Татарченко и Владислав Добош.

Они опубликовали свои апелляционные жалобы на решения судьи Печерского суда Киева Сергея Вовка.

В апелляции Татарченко отмечается, что его подзащитный Антоненко "действий, перечисленных в сообщении о подозрении от 12.12.19 не совершал", а следствие не предоставило "ни одного документального подтверждения совершения преступления".

"Ходатайства на завтра по Юлии Кузьменко одновременные допросы, следственные эксперименты, экспертизы и так далее ,чтобы Аваков не говорил, что мы морозимся", – также написал в Facebook Добош.

Как ранее сообщал "Апостроф", волонтер и военный медик Юлия Кузьменко, которую арестовали по делу об убийстве известного журналиста Павла Шеремета, написала письмо матери погибшего.

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