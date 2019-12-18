Фермер Ваня: в сети рассказали про главного героя фотожаб на стычки возле Рады

Стычки под Верховной Радой, которые произошли 17 декабря из-за рассмотрения законопроекта о рынке земли, стали поводом для многих фотожаб: в сети появилась информация об одном из их героев.

Представитель "Национальных дружин" Александр Строкин на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором назвал участника противостояния с правоохранителями – Ваней фермером.

По словам Строкина, Ваня – родом из Херсона, он якобы действительно является фермером и с 16 лет выращивает пшеницу, кукурузу и свеклу на 5 гектарах земли.

"Ваня вчера приехал под ВР защищать своё малое фермерство… Фото, как Ваня вчера рубился в прямом смысле слова за свою землю, облетели весь Интернет. Зрадофилы и фейсбучные комментаторы записали Ваню в титушки и прочую дичь. Но Ваню это не остановит. Ваня – фермер и знает цену своей земле", – написал Строкин.

В то же время, в комментариях пользователи высказали сомнения в том, что фермер может вести хозяйство на участке всего в пять гектаров.

Напомним, под Верховной Радой утром 17 декабря во время митинга против принятия закона о рынке земли произошли стычки и столкновениях протестующих с полицией, есть пострадавшие.

Как ранее сообщал "Апостроф", во время протестов под Верховной Радой в Киеве во вторник, 17 декабря, на улице Институтской, мужчине стало плохо, позже он скончался.