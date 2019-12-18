Меняет все представления: на Афоне обнаружили неожиданную находку, фото

Под каменным полом византийской часовни на Афоне нашли уникальные останки, которые принадлежат женщине. Уникальность заключается в том, что еще с 10 века сюда не пускали не только женщин, но и самок животных.

Так, здесь обнаружили женские предплечье, голень и крестец. Также известно, что кости явно были захоронены вторично, хотя их перенесли из оригинальных гробниц с особой тщательностью.

Интересно, что уже давно в ЕС объявили запрет для женщин незаконным, но он все еще действует. Как пишут западные издания, для монахов, живущих в пещерах, хижинах или в одном из монастырей полуострова, появление женщины было бы неприемлемым.

Сложность изучения вторичных захоронений заключается в том, что, так как останки переносились с места на место, информация о них была утеряна. Уже сейчас можно точно сказать, что эти люди были достаточно значительными, раз их похоронили в такой важной часовне.

Сейчас останки доставлены в греческий исследовательский центр Demokritos в Афинах.

Напомним, что в Эфиопии археологи нашли древнюю христианскую базилику, которая датируется 4 столетием нашей эры.