Появилась забавная фотожаба на стычки из-за рынка земли в Украине

В сети высмеяли митинг под зданием Верховной Рады против продажи земли.

Фотожабу разместили в группе "Баба и кот" в Facebook.

На картинке изобразили одного из участников стычек с полицией на фоне поля. Он в интересной позе шагает по земле, а за ним пашет трактор.

Пользователи сети посмеялись и прокомментировали фотожабу.

Напомним, под Верховной Радой утром 17 декабря во время митинга против принятия закона о рынке земли произошли стычки и столкновениях протестующих с полицией, есть пострадавшие.

Как ранее сообщал "Апостроф", во время протестов под Верховной Радой в Киеве во вторник, 17 декабря, на улице Институтской, мужчине стало плохо, позже он скончался.