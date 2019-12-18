В Украину идет похолодание, но: синоптик заинтриговала прогнозом

19 декабря в День Святого Николая температура воздуха в Украине останется достаточно высокой. На юге ожидается от 8 до 13 градусов тепла, а в остальной части страны - от 5 до 9 градусов.

Как сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко, осадков в этот день по Украине не будет.

"Ветер ожидается юго-восточным, умеренным, а на востоке - северо-восточным, порывистым, до сильного", - пишет она.

По данным синоптика, в Киеве днем максимальная температура составит 7 градусов тепла, при этом осадки маловероятны.

20 декабря по всей стране похолодает еще на 2-4 градуса, но уже 21 декабря температура воздуха вновь повысится.

Напомним, что туман превратил заснеженную вершину горы Поп Иван Черногорский в Карпатах в сказочный объект, напоминающий кадр из популярного сериала "Игра престолов".