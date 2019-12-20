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Привлекут и молодежь, и стариков: в Украине рассказали о создании новой системы обороны

пятница, 20 декабря 2019, 17:19
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Вскоре по всей территории Украины создадут подразделения территориальной обороны, в которые будут набирать как юношей, так и пожилых людей.

Об этом заявил первый заместитель секретаря СНБОУ Михаил Коваль, передает "Апостроф" со ссылкой на АрмияИnform.

"Гарантирую, что мы будем иметь мощную территориальную оборону, куда войдут все слои населения. Она полностью обеспечит спокойствие государства в этом направлении, начиная от маленького населенного пункта - села, заканчивая промышленным мегаполисом. Структуру прежде всего должен утвердить Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Украины. Территориальная оборона будет опираться и включать в себя юношей и девушек в возрасте от 16 лет, пожилых людей. Очень пожилых. Возрастного ценза фактически не будет существовать" , - сказал Михаил Коваль.

Добавил, что подразделении теробороны будут различаться между собой в зависимости от того, где находятся: в селе или в промышленном городе. Опыт создания такой системы специалисты будут перенимать у Литвы, Эстонии и Польши.

Как ранее сообщал "Апостроф", на оккупированный Донбасс с РФ прибыл отряд снайперов, которые расстреливают украинских военных и мирных жителей и таким образом сдают своеобразные экзамены.

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