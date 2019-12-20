В деле Шеремета изменился состав участников: названа причина

В пятницу, 20 декабря, обновлено группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве по убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает пресс служба ГПУ.

Так, процессуальный надзор в производстве обеспечивается группой прокуроров в составе 6 работников Генеральной прокуратуры Украины.

Начальник Управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Генпрокуратуры Александр Лукашенко, который подписал подозрения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, не прошел аттестацию.

Он работал над этим производством, 19 декабря 2019 пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождения аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добродетели.

Также отмечается, что ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда стало причиной отложения Киевским апелляционным судом рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по делу о выбранных мерах.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 18 декабря из-за отсутствия необходимых документов отменили заседание Киевского апелляционного суда об отмене меры пресечения для военной медсестры Яны Дугар.