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Скрытые камеры в раздевалках: сети обсуждают находку в спортклубе Порошенко

суббота, 21 декабря 2019, 17:01
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В столичном спортклубе "5 элемент", владельцем которого называют экс-президента Украины Петра Порошенка, следователи ГБР 20 декабря нашли скрытые камеры слежки.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Камеры обнаружили в раздевалках. Средства слежки были вмонтированы в вентиляцию и систему сигнализации. Следователи изъяли все технические средства и направили их на экспертизу. Сейчас досудебное расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации.

Между тем, в сети бурно отреагировали на новость об обысках в спортклубе бывшего президента и скрытые камеры в раздевалках. Многие украинцы считают, что это - лишь повод, чтобы привлечь Петра Порошенка к уголовной ответственности. А некоторые пользователи сети отреагировали на ситуацию с юмором - утверждают, что бывший президент - тайный агент популярного хостинга порновидео. Поэтому ему и понадобились частные записи из камер наблюдений за посетителями.

Напомним, что санкционированные обыски в спортивном клубе состоялись при оперативном сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины в рамках досудебного расследования двух уголовных производств, участником которых является пятый президент Украины. Спорткулб расположен на Рыбацком острове в Киеве (улица Электриков, 29а) и принадлежит народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенку и его бизнес-партнеру Игорю Кононенку.

Как ранее сообщал "Апостроф", 20 декабря люди в масках ворвались в здание спортклуба "5 элемент".

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