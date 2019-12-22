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День святой Анны: что нельзя делать 22 декабря

воскресенье, 22 декабря 2019, 07:52
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Фото: fakty.com.ua

22 декабря православные верующие традиционно отмечают День святой Анны, установленный в память о чуде зачатия Девы Марии.

Святая Анна и ее муж Иоаким были родителями Богоматери. Даже спустя 50 лет брака в их семье не было детей, хотя каждый день они просили Бога о наследниках. Однажды к ним явился ангел и возвестил, что у них появится дочь, которой суждено будет произвести на свет Великого спасителя людского - Иисуса Христа.

Считается, что святая Анна защищает женщин, беременных и младенцев. К ней обращаются за помощью те, кто столкнулся с проблемой бесплодия и у кого болеют дети.

В этот день не рекомендуется заниматься физическим трудом, нужно больше молиться и поститься. Беременным советуют провести 22 декабря дома, но вязать, шить и разводить огонь категорически нельзя.

Как сообщал "Апостроф", на Новый год-2020 украинцы будут отдыхать четыре дня подряд - Кабмин рекомендовал перенести два рабочих дня - с 30 и 31 декабря на 21 и 28 декабря соответственно.

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