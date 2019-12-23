RU  UA  EN

понедельник, 23 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 декабря

02:05
Для Cybertruck Маска подготовили "убежище" на случай Апокалипсиса: впечатляющие фото
01:15
Не имеют аналогов в Солнечной системе: ученые обнаружили новый класс планет
00:11
Сеть взбудоражило видео "дикой" доставки еды в Киеве

22 декабря

23:26
Прошел две войны: в Днепре умер ветеран Донбасса, фото
22:55
На границе с Польшей произошел транспортный коллапс: названа причина
22:11
Силовикам Путина в Украине продавали гражданство коррупционеры: опубликовано расследование
21:30
Авто разорвало: под Харьковом полицейские попали в страшное ДТП, фото
21:05
В Киеве возле детской площадки обнаружили жуткую находку
20:38
Жертвы оккупантов: в очереди на пункте пропуска на Донбассе произошла трагедия
19:00
Фотошоп-2019: кто из знаменитостей облажался в этом году больше всех
18:58
Украинские войска на Донбассе понесли смертельные потери
18:37
В Николаеве женщину подстрелили возле полицейского полигона: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Для Cybertruck Маска подготовили "убежище" на случай Апокалипсиса: впечатляющие фото

понедельник, 23 декабря 2019, 02:05
переглянути новину українською

Американские инженеры разработали бронированный постапокалиптический бункер для автомобиля Илона Маска Cybertruck.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс 360tv.

Разработкой "убежища" Cyberbunker для авто Маска занялась компания Lars Buro. Бронированный кибергараж разработали с учетом самых жестких условий. Как утверждают у разработчика, Cyberbunker можно разместить где угодно: хоть в центре Москвы или Лос-Анджелеса, а можно даже на Марсе.

В то же время на сайте Lars Buro пока что выложены только рендеры проекта. При этом компания на самом деле настроена построить такой бункер, что называется, "в металле".

Как утверждают разработчики, 55 квадратных метров Cyberbunker будут отведены под гараж. В нем есть место для пары автомобилей, и лучше, если это будут Cybertruck. Еще 167 квадратных метров можно использовать как жилье. Дом-гараж выполнен в тех же угловатых линиях, что и изделие Илона Маска Cybertruck. Он оснащен бесшовной крышей, представляющей собой поверхность солнечной батареи, а также напичкан электроникой, превращающей обычную бронированную коробку в "умный дом".

Как сообщал "Апостроф", глава компании Tesla Илон Маск показался на улицах Лос-Анджелеса в своем новом пикапе Cybertruck, который был официально представлен в конце ноября. Сперва машину заметили в Малибу, а еще позже - неподалеку местного аэропорта. Как оказалось, испытывал ее на дорогах Маск не в одиночку.

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева проходят соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Весенний декабрь продолжается: на выходных будет до +14

Сейчас все будут гореть: почему пожар в одесском колледже "планировался"

Паспорт, как гречка перед выборами: зачем украинцам двойное гражданство

Статистика все выше, украинцев все меньше: как прекратить смерти на дорогах

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: