Для Cybertruck Маска подготовили "убежище" на случай Апокалипсиса: впечатляющие фото

Американские инженеры разработали бронированный постапокалиптический бункер для автомобиля Илона Маска Cybertruck.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс 360tv.

Разработкой "убежища" Cyberbunker для авто Маска занялась компания Lars Buro. Бронированный кибергараж разработали с учетом самых жестких условий. Как утверждают у разработчика, Cyberbunker можно разместить где угодно: хоть в центре Москвы или Лос-Анджелеса, а можно даже на Марсе.

В то же время на сайте Lars Buro пока что выложены только рендеры проекта. При этом компания на самом деле настроена построить такой бункер, что называется, "в металле".

Как утверждают разработчики, 55 квадратных метров Cyberbunker будут отведены под гараж. В нем есть место для пары автомобилей, и лучше, если это будут Cybertruck. Еще 167 квадратных метров можно использовать как жилье. Дом-гараж выполнен в тех же угловатых линиях, что и изделие Илона Маска Cybertruck. Он оснащен бесшовной крышей, представляющей собой поверхность солнечной батареи, а также напичкан электроникой, превращающей обычную бронированную коробку в "умный дом".

Как сообщал "Апостроф", глава компании Tesla Илон Маск показался на улицах Лос-Анджелеса в своем новом пикапе Cybertruck, который был официально представлен в конце ноября. Сперва машину заметили в Малибу, а еще позже - неподалеку местного аэропорта. Как оказалось, испытывал ее на дорогах Маск не в одиночку.