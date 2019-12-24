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Послушный и ласковый: в сети показали запись российского ТВ-шоу с днепропетровским губернатором

вторник, 24 декабря 2019, 12:26

Александр Бондаренко, возглавляющий ныне Днепропетровскую областную государственную администрацию, ранее мечтал о карьере в шоу-бизнесе в России. Так, он успешно принимал участие в программах для домохозяек и до сих пор присутствует в базе российских киномоделей.

Об этом пишет "Страна.ua".

Указано, что Бондаренко - украинец с научной степенью и готов сниматься в рекламе нижнего белья. Увлекается спортом и танцами, но не пением.

На будущего губернатора можно посмотреть в выпуске ТВ-шоу "Давай поженимся", которое выходит на российском Первом канале.

Его ведущие назвали Александра "свеженьким, чистеньким и оптимистичным". Одна из ведущих характеризует его как "ласкового, послушного и пластилинового".

"Он легкий и понятливый. Не хочет покинуть Россию-Украину", - говорит один из участников программы.

В официальной биографии Бондаренко на сайте Днепропетровской ОГА данные о карьере в шоу-бизнесе отсутствуют.

Напомним, Александр Бондаренко был назначен главой областной администрации в сентябре 2019 года. Нового губернатора представил лично Владимир Зеленский, назвав Бондаренко "очень молодым человеком – подарком для города". Зеленский пообещал, что дает Бондаренко и другим главам ОГА срок до нового года. Если за это время они не проявят себя – будут смещены.

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