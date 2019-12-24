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Собрал 14 гектаров земли: в СМИ рассказали о теневых схемах журналиста-латифундиста Стукало

вторник, 24 декабря 2019, 16:43
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Журналист Алексей Стукало, которого СМИ недавно обвиняли в вымогательстве 2 тысяч долларов от онкобольной пенсионерки в селе под Киевом, оказался латифундистом, однако законность происхождения земельных участков вызывает сомнения.

Об этом пишет "Народная правда".

По данным госреестра прав на недвижимое имущество, в собственности Стукало 6 земельных участков площадью почти 14 га (2,45 га, 3,28 га, 1,22 га, 1,26 га, 3,47 га, 1,85 га). Земли сконцентрированы в городе Корюковка Черниговской области, часть из них с пометкой "платное владение и пользование" сроком на 25 лет. Земли Стукало начал собирать с 2013 года. Три участка он получил в наследство, происхождение еще трех - неизвестно. В распоряжении местного совета Корюковки указано, что на участки площадью 3,2 га, 1,2 га и 2,4 га Стукало получает "правоустанавливающие документы вместо сертификата на право на земельную долю (пай) по бывшему КСП им. Горького". Правовые основания решения в документе отсутствуют. Совокупная стоимость участков превышает миллион гривен.

Участки в Крюковке Стукало сдает в аренду ООО "Китайско-украинская аграрная компания "Фанда".

При этом Стукало выступает решительно против открытия рынка земли, возможно, потому, что он сделает невозможным традиционную земельную сделку: за бесценок брать распаеванную землю у пенсионеров и передавать ее по рыночной цене в субаренду частным компаниям.

В Бузовой Стукало принадлежит квартира и участок площадью 0,15 га, оформленный на его жену Ларису. Официальная стоимость этого участка занижена примерно с 500 тысяч грн до 110 тысяч грн. Кроме того, в реестре недвижимости отсутствует судебное решение, на основании которого было зарегистрировано право собственности на квартиру, в Едином государственном реестре судебных решений его тоже нет.

Имея в собственности массив земли в Черниговской области, квартиру и участок в с. Бузовая, Стукало требовал в Бузовском сельсовете бесплатной передачи ему в собственность еще 15 соток земли из коммунальной собственности. В концентрацию земли в Бузовой, вероятно, должен был войти и участок Елены Кравчук, однако Стукало решил отказаться от сделки.

Ранее Стукало работал в Gordon.ua, студии Савика Шустера, ZIK, сейчас работает гостевым редактором на телеканале ATR. Его жена в Facebook продает искусственные елки, однако в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей никакого бизнеса на имя Ларисы Стукало не зарегистрировано. Значит, она работает в теневом секторе.

Ранее жительница Бузовой Елена Кравчук обвинила Стукало в угрозах, преследовании и вымогательстве денег. По словам женщины, журналист предложил ей продать земельный участок, поскольку он не был приватизирован, стороны договорились о более низкой цене. Покупатель внес задаток в размере 1000 долларов, и должен был сам электрифицировать участок. Позже он отказался от сделки - приватизировать землю и подвести коммуникации должна была пенсионерка за свой счет. Когда женщина почти завершила оформление, Стукало отказался выкупать участок и, угрожая судами, потребовал от пенсионерки вернуть задаток в двойном размере - 2000 долларов.

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