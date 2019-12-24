В Киеве соратника Шария пытались облить мочой: опубликовано видео

Во вторник, 24 декабря, в Киеве сотрудники издания пропагандиста Анатолия Шария Антонина Белоглазова и Дмитрий Кучер подверглись нападению неизвестных активистов, которые пытались их облить и напоить жидкостью, похожей на мочу.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказал адвокат Марк Фейгин.

По его словам, до этого сотрудников издания Шария заставили уйти из зала Апелляционного суда в Киеве, где рассматривалась апелляция о мере пресечения для подозреваемых в покушении на убийство журналиста Павла Шеремета.

Адвокат отметил, что ранее указанные "журналисты" осуществляли провокации против него лично, представляясь корреспондентами украинского телеканала.

"Особенно умилил возглас "памахите". Шариевскую мразь, по фамилии "кучер" напоили мочой. Помню этого *** по Киеву, эту шестерку "шарий" подсылал ко мне под видом интервьюера "24 канала". Спасибо ветеранам!", - написал адвокат.

Также Фейгин опубликовал видео с места событий.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Государственной пограничной службе приняли решение запретить въезд в Украину пропагандистам телеканала Минобороны РФ "Звезда", которые приезжали в Киев, указав, что их пригласил президент Украины Владимир Зеленский.