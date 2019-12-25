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Появилось видео задержания на Донбассе высокопоставленных "оборотней в погонах" из СБУ

среда, 25 декабря 2019, 23:00
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В сети показали видео задержания сотрудников СБУ подполковника Сергея Байрака и полковника Александра Вусыка, которые требовали от предпринимателей компании "Евро Снап Трейд" 254 тысячи гривен.

Его обнародовали на странице Police Control Ukraine в Facebook.

Оперативные сотрудники сняли момент задержания коррупционеров. Мужчин положили лицом на землю, а руки заковали в наручники.

Напомним, что 24 декабря в городе Бахмуте Донецкой области задержали чиновника СБУ, который требовал 540 тысяч гривен за оформление бумаг у представителя госпредприятия. Заместитель начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях вместе с заместителем начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области именно получали взятку от одного из чиновников, когда в кабинет ворвались правоохранители. Мужчины наладили целую схему по вымогательству "откатов" от государственных предприятий. Для этого "сотрудничали" с предприятием "Артемсоль".

Как сообщал "Апостроф" ранее, к вымогательству денег были причастны заместитель начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях полковник Вусык Александр Иванович и заместитель начальника отдела Управления СБУ в Запорожской области подполковник Байрак Сергей Александрович.

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