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У Папы Римского назвали три условия для его визита в Украину

среда, 25 декабря 2019, 23:05
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Существует три условия для визита папы Римского Франциска в Украину.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

"Когда на наше рабочее пленарное заседание пришел госсекретарь Ватикана Паролин, мы напрямую его спросили: что необходимо для того, чтобы папа мог приехать? Он сказал, что есть несколько условий. Первое - это приглашение католических церквей. Второе - это приглашение со стороны украинской государственной власти. У нас есть новый президент. Я надеюсь, что он пригласит папу. Третье. Паролин говорил, что нужно, чтобы также и другие христианские церкви не возражали против этого визита", - рассказал глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук)

Он возразил, что Кремль как-то препятствует возможному визиту Папы Римского в Украину.

"Не нужно во всем видеть "руку Москвы". Она есть. Но нам не нужно быть зависимыми от нее и просто ментально от нее освободиться. Мы в этом году отбыли Синод епископов нашей церкви в Риме. И мы имели возможность в лоне целого епископата иметь встречу со Святейшим отцом. И мы его официально в очередной раз пригласили приехать в Украину (Папу Римского - ред.). Он мне пообещал, что он это очень серьезно принял во внимание", - заявил отец Святослав.

Как сообщал "Апостроф", Папа Римский Франциск заявил, что пожизненное заключение осужденных не решает никаких проблем и ущемляет права на надежду.

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