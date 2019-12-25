В украинском трамвае из-за аномальной погоды зародилась жизнь: в сети показали фото

В общественном транспорте Харькова заметили мох на окне.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вый Харьков".

Так, пассажиры трамвая увидели странную картину в транспорте. Там между старыми окном и дверью растет живая культур Вероятно мох вырос из-за благоприятного климата, в частности, из-за влажной погоды.

"Флорариум в трамвае по шесть. Доверяем делам!", - написали в сети и опубликовали в доказательство фотографию.

Отметим, что такую находку делают не впервые в украинском общественном транспорте. Не раз в нем видели плесень, насекомых и даже растущие грибы. Так, пассажиры обнаружили в поезде "Укрзализныци" грибы, которые растут из стены из-за высокой влажности между вагонами.

Как сообщал "Апостроф", сеть накрыла волна шуток из-за растущих на стенах грибов в поезде "Укрзализныци".