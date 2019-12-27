С минами и гранатами: бойцы ВСУ показали необычную елку на передовой, фото

Украинские военнослужащие, которые находятся на позициях ООС на Мариупольском направлении, собрали двухметровую елку из мин и снарядов, которые прилетают со стороны боевиков в их направлении почти ежедневно.

Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Так, военные отметили, что использовали для возведения трофейной новогодней конструкции только снаряды, которые запрещены Минскими договоренностями.

"Это все боеприпасы, запрещенные минскими договоренностям. На их сбор мы потратили всего двадцать минут. Но, если бы была поставлена задача построить елку высотой десять метров, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более 4-5 часов", - сообщил старший офицер командования воинской части Вячеслав.

Он отметил, что "елку" в качестве подарка к Новому году украинские военнослужащие готовы передать боевикам в любой момент на любом участке фронта.

Как сообщал "Апостроф", ранее в районе Красногоровки на Донбассе боевики ДНР обстреляли подразделение ВСУ ракетой по автомобилю. Никто из украинских бойцов не пострадал.