СМИ Коломойского сделало жесткий "подарок" сотрудникам на Новый год

Интернет-издание "Бабель", принадлежащее украинскому олигарху Игорю Коломойскому, закрывается после практически двух лет работы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор проекта Глеб Гусев.

"Бабель" закрывается. Нет, не так. "Бабель" закрыт. Past Perfect, прошлое совершенное. Больше девятисот материалов. Полтора года работы. Два, если считать период, когда вынашивали и рожали. Мы не остановимся мгновенно. У издания есть некоторая инерция, мы запланировали и уже сделали несколько материалов, которые будут выходить в первых числах января", — написал он.

При этом он не смог объяснить, почему было принято именно такое решение.

"Всех интересует — почему. Я смогу ответить на этот вопрос, когда буду на сто процентов уверен в правильности ответа. Возможно, это произошло не без помощи отдельных доброжелателей. А пока что воздержусь", — заявил Гусев.

При этом, шеф-редактор издания Екатерина Коберник в Facebookотметила, что причина закрытия связана с прекращением финансирования.

"Почему — не знаю. Не спрашивайте в личке, мне ничего не объяснили. Будет ли на этом домене и дальше выходить контент с новой командой — не знаю. Это решат оставшиеся акционеры. Меня и Глеба в их числе не будет", — написала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что прекратила свое существование газета "Сегодня".