RU  UA  EN

пятница, 27 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

27 декабря

19:00
Кому безделушка, а кому за счастье: какие подарки дарят на Новый год и Рождество в странах мира
18:00
Шикарный ресторан отказался принять принца Гарри и Меган Маркл из-за строгих правил безопасности
17:10
Участники "Кино" записали новую версию "Троллейбуса" с вокалом Цоя - как звучит группа спустя 30 лет
16:57
Женственнее, чем мать: в соцсетях обсуждают внешность сына актрисы Элизабет Херли
16:08
The Guardian включил певицу alyona alyona в престижный рейтинг
15:44
Студию создателей комедии Netflix про Иисуса забросали коктейлями Молотова
15:10
Украинский онлайн-кинотеатр Takflix объяснил идею названия - говорят, оно временное
13:55
Тогда и сейчас: Дженнифер Энистон поделилась трогательными фото с отцом
13:28
Все поют песню из "Ведьмака", но Лютику из сериала уже не смешно - этот ад он терпит подольше нас
13:01
Сцену с Дональдом Трампом вырезали из фильма "Один дома 2": президент потроллил обиженных
12:39
Группа KAZKA выпустила новый альбом NIRVANA - его посвятили внезапной и бурной любви
11:59
14-летняя биатлонистка установила национальный рекорд Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

СМИ Коломойского сделало жесткий "подарок" сотрудникам на Новый год

пятница, 27 декабря 2019, 19:37
переглянути новину українською

Интернет-издание "Бабель", принадлежащее украинскому олигарху Игорю Коломойскому, закрывается после практически двух лет работы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор проекта Глеб Гусев.

"Бабель" закрывается. Нет, не так. "Бабель" закрыт. Past Perfect, прошлое совершенное. Больше девятисот материалов. Полтора года работы. Два, если считать период, когда вынашивали и рожали. Мы не остановимся мгновенно. У издания есть некоторая инерция, мы запланировали и уже сделали несколько материалов, которые будут выходить в первых числах января", — написал он.

При этом он не смог объяснить, почему было принято именно такое решение.

"Всех интересует — почему. Я смогу ответить на этот вопрос, когда буду на сто процентов уверен в правильности ответа. Возможно, это произошло не без помощи отдельных доброжелателей. А пока что воздержусь", — заявил Гусев.

При этом, шеф-редактор издания Екатерина Коберник в Facebookотметила, что причина закрытия связана с прекращением финансирования.

"Почему — не знаю. Не спрашивайте в личке, мне ничего не объяснили. Будет ли на этом домене и дальше выходить контент с новой командой — не знаю. Это решат оставшиеся акционеры. Меня и Глеба в их числе не будет", — написала она.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что прекратила свое существование газета "Сегодня".

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Излечить волшебством, или герои "Острова сокровищ" в Институте сердца

Разрушители мифов: 6 заблуждений о продуктах сниженного риска для курильщиков

Последний довод прокурора: за что в Украине можно попасть в СИЗО

На выходные в Париж или Рим: когда украинцы будут летать в Европу за 5 евро

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: