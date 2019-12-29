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Находились в плену пять лет: сеть взволновало фото обмена пленными на Донбассе

воскресенье, 29 декабря 2019, 10:07
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Фонд "Вернись живым" опубликовал в сети фото из КПВВ "Майорское" (Донецкая область), где в воскресенье, 29 декабря, ожидается обмен пленными между Киевом и боевиками ЛДНР в формате "всех на всех".

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию большого обмена пленными

"На этом размытом фото на самом деле изображена вечность. Люди в балаклавах - боевики. В автозаках, как утверждают российские гибридные силы находятся украинские военнопленные", - сказано в подписи к фотографии.

Среди украинцев, которые сегодня должны вернуться домой находятся военные, которые пробыли в плену почти пять лет.

Опубликованный снимок не оставил равнодушными пользователей соцсетей.

"Господи, пусть быстрее возвращаются домой", "Ждем" - пишут комментаторы под снимком.

Как сообщал "Апостроф", группа активистов продолжает блокирование выезда автозаков из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находятся трое из пяти обвиняемых в убийствах на Майдане экс-беркутовцев.

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