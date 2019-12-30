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В Украине сделали важное заявление о новых переговорах по освобождению сотен пленников боевиков ЛДНР

понедельник, 30 декабря 2019, 08:45
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Украина намерена поднять вопрос об освобождении еще около 300 человек после большого обмена пленными, который состоялся 29 декабря, на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская.

По ее словам, украинская сторона имеет подтверждение о нахождении на оккупированной части Донбасса 100 человек, но известно, что в местах лишения свободы находится около 200 человек, у которых отсутствуют документы.

"В дальнейшем еще огромная задача, потому что у нас на сегодняшний день есть действительное подтверждение по около 100 лицам, которые имеют документы, их родственники приносят их документы и показывают, что вот смотрите: следственный изолятор принимает передачи и выдает соответствующие справки", - сказала она.

Детальнее о предновогоднем обмене пленными читайте в материале "Апострофа": Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы.

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