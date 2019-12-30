В Украине сделали важное заявление о новых переговорах по освобождению сотен пленников боевиков ЛДНР

Украина намерена поднять вопрос об освобождении еще около 300 человек после большого обмена пленными, который состоялся 29 декабря, на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская.

По ее словам, украинская сторона имеет подтверждение о нахождении на оккупированной части Донбасса 100 человек, но известно, что в местах лишения свободы находится около 200 человек, у которых отсутствуют документы.

"В дальнейшем еще огромная задача, потому что у нас на сегодняшний день есть действительное подтверждение по около 100 лицам, которые имеют документы, их родственники приносят их документы и показывают, что вот смотрите: следственный изолятор принимает передачи и выдает соответствующие справки", - сказала она.

Детальнее о предновогоднем обмене пленными читайте в материале "Апострофа": Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы.